Apple планирует ввести плату за установку приложений на iPhone из внешних источников в соответствии с требованиями ЕС

Компания Apple предпринимает шаги в ответ на требования Европейского союза об обязательности разрешения установки сторонних приложений на iPhone. Согласно новому отчету, Apple планирует внедрить изменения в свою операционную систему iOS 17.4, которые позволят пользователям устанавливать приложения не только из App Store, но и из внешних источников. Однако компания вводит определенные ограничения и плату за такую установку.

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Информация, полученная от источников, близких к планам компании, указывает на то, что Apple рассматривает возможность взимания платы за установку сторонних приложений. Неясно, будет ли это единоразовая плата за каждое приложение или подписка, позволяющая устанавливать несколько приложений.

В Нидерландах Apple уже взимает 27-процентную комиссию с покупок в приложениях, осуществленных через альтернативные платежные системы. Это может служить примером для модели ценообразования, которая будет применяться в ЕС для альтернативных способов оплаты.

Решение Apple об установке сторонних приложений является ответом на требования ЕС, изложенные в Акте о цифровых рынках. Однако компания сохраняет свою позицию по защите конфиденциальности и безопасности пользователей, и, возможно, будет вводить дополнительные руководящие принципы для приложений, устанавливаемых из внешних источников.

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Как именно Apple разработает платформу для сторонних приложений и систему третьесторонних платежей, пока неизвестно. Ожидается, что изменения будут внедрены с выпуском iOS 17.4 до 6 марта, как того требует законодательство ЕС.