Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) зафиксировал изображение газового облака N79 в Большом Магеллановом облаке

Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) снова поразил астрономическое сообщество, запечатлев невероятно красивое газовое облако N79 в Большом Магеллановом облаке. Этот туман находится всего в 1,630 световых годах от нас и является местом активного звездообразования.

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JWST, обладая уникальной способностью видеть в инфракрасном диапазоне, проникает сквозь газ и пыль, обычно скрывающие процессы в таких областях. С помощью его инструмента Mid-InfraRed Instrument (MIRI), ученые получили изображения внутренней части тумана N79, раскрывающие детали ее структуры.

На снимке видна яркая молодая звезда, окруженная шестью крупными световыми лучами. Эти "лучи" - это результат дифракции света, проходящего через шестигранные зеркала и крепления вторичного зеркала телескопа. Помимо этой звезды, в туманности обнаружены и другие светящиеся объекты, предположительно звезды и протозвезды.

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Изучение таких туманов, как N79, важно для понимания процессов звездообразования не только в нашей галактике, но и в более древних галактиках. Большое Магелланово облако имеет более примитивный состав и активнее нашего Млечного Пути, что делает его отличной моделью для изучения ранних стадий развития галактик.