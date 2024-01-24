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Motorola, принадлежащая Lenovo, готовится к запуску нового смартфона на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Согласно утечкам от инсайдера Wisdom Pikachu, дебют устройства ожидается во втором квартале 2024 года. Это будет первый смартфон Motorola с этим передовым процессором.
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В октябре 2023 года Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 3. Несколько брендов уже анонсировали устройства на этом чипе, включая Asus, Honor, iQOO и другие. В то время как Vivo и Sony планируют выпуск своих флагманов в ближайшие месяцы, Motorola не была упомянута в первоначальном списке.
Обычно Motorola выпускает свои флагманские устройства под сериями X в Китае и Edge на глобальном рынке. Например, в декабре 2022 года компания представила Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2, который затем был переименован в Motorola Edge 40 Pro для мирового рынка в апреле 2023 года.
Существует вероятность, что новый смартфон Motorola на Snapdragon 8 Gen 3 будет выпущен как Moto X50 в Китае и как Motorola Edge 50 Pro на глобальном рынке. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Ожидается, что в ближайшую неделю появится больше информации о готовящемся флагмане Motorola.