Motorola разрабатывает новый флагманский смартфон на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3, запуск которого ожидается во втором квартале 2024 года.

Motorola, принадлежащая Lenovo, готовится к запуску нового смартфона на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Согласно утечкам от инсайдера Wisdom Pikachu, дебют устройства ожидается во втором квартале 2024 года. Это будет первый смартфон Motorola с этим передовым процессором.

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В октябре 2023 года Qualcomm представила чип Snapdragon 8 Gen 3. Несколько брендов уже анонсировали устройства на этом чипе, включая Asus, Honor, iQOO и другие. В то время как Vivo и Sony планируют выпуск своих флагманов в ближайшие месяцы, Motorola не была упомянута в первоначальном списке.

Обычно Motorola выпускает свои флагманские устройства под сериями X в Китае и Edge на глобальном рынке. Например, в декабре 2022 года компания представила Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2, который затем был переименован в Motorola Edge 40 Pro для мирового рынка в апреле 2023 года.

Существует вероятность, что новый смартфон Motorola на Snapdragon 8 Gen 3 будет выпущен как Moto X50 в Китае и как Motorola Edge 50 Pro на глобальном рынке. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Ожидается, что в ближайшую неделю появится больше информации о готовящемся флагмане Motorola.