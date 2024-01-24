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Сотрудничество Skarper и Red Bull Racing ускорит разработку электровелосипедов
Skarper в партнерстве с командой Формулы 1 Red Bull Racing разрабатывают усовершенствованный комплект для конверсии обычных велосипедов в электровелосипеды.

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Компания Skarper, разрабатывающая комплекты для конверсии велосипедов в электровелосипеды, объявила о партнерстве с командой Формулы 1 Oracle Red Bull Racing. Цель этого сотрудничества – усовершенствовать их инновационный продукт, который уже привлек внимание в велосипедном мире.

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Комплект Skarper представляет собой устройство, которое встраивается в задний тормоз велосипеда, превращая его в электровелосипед. Это позволяет легко переключаться между электрическим и обычным режимами езды. Партнерство с командой Red Bull Racing – это не просто маркетинговый ход, а серьезное технологическое улучшение. Команда, известная своими инновациями в Формуле 1, теперь применяет свои знания для оптимизации комплекта, делая его более компактным, эффективным и производительным.

Стоимость комплекта Skarper превышает $1000, но его привлекательность заключается в универсальности и инновациях. Вес устройства около 3 кг, оно обещает дальность хода до 60 км на одной зарядке.

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Это сотрудничество также отражает растущий интерес к технологии электровелосипедов. В условиях экологических проблем и вызовов городской мобильности люди ищут более экологичные и эффективные способы передвижения. Skarper, получив поддержку технологий Формулы 1 от Red Bull Racing, не просто улучшает велосипеды, но и расширяет границы личного транспорта. Так что для тех, кто хочет передвигаться по городу с элементом Формулы 1, комплект Skarper-Red Bull Racing может стать следующим большим новшеством на улицах.

#новости #электровелосипед #electric vehicles #red bull racing #skarper
Источник: gizmochina.com
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