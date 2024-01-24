Samsung Galaxy S24 Ultra прошел тесты на падение и царапины, демонстрируя свою прочность и устойчивость, особенно к царапинам, благодаря новому Gorilla Glass Armor

Недавно Samsung представила свой новейший флагман - Galaxy S24 Ultra, который прошел серию испытаний на прочность. Команда PBKreviews на YouTube провела тесты, акцентируя внимание на способности устройства выдерживать падения и царапины.

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В ходе теста на падение с высоты человеческого пояса Galaxy S24 Ultra с защитой Gorilla Glass Armor получил лишь легкие трещины на экране. При этом дисплей сохранял функциональность даже после нескольких падений. Было заметно, что повреждения экрана были минимальными.

Задняя часть смартфона показала еще более высокую устойчивость: ни корпус, ни камера не пострадали. Однако стоит отметить, что методология тестирования включала только однократное падение, что не позволяет считать результаты полностью научно обоснованными.

Кроме того, титановая рамка Galaxy S24 Ultra продемонстрировала отличную сопротивляемость царапинам. Corning также внедрила новую технологию Auto-Scratch Device для демонстрации устойчивости Gorilla Armor к царапинам, подчеркнув, что это стекло в четыре раза более устойчиво к царапинам, чем традиционные алюмосиликатные стекла.

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В общем, Galaxy S24 Ultra продемонстрировал высокую прочность и устойчивость к повседневным испытаниям, включая падения и царапины, обеспечивая надежность и долговечность в реальных условиях использования.