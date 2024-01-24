NATO планирует потратить дополнительные 1,2 миллиарда евро на артиллерийские снаряды для Украины. Столтенберг подчеркнул важность поддержки Киева в условиях борьбы за боеприпасы. Решение будет обсуждаться на предстоящих встречах в рамках альянса.

В рамках усиления военной поддержки Украины, NATO анонсировала планы по выделению дополнительных средств в размере 1,2 миллиарда евро на закупку артиллерийской муниции.

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Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что текущий конфликт в Украине требует значительных запасов боеприпасов, и важно, чтобы страны-члены альянса восполнили свои арсеналы, продолжая поддерживать Киев.

Предстоящие дискуссии по этому вопросу запланированы на заседании Североатлантического совета, а также обсуждение продолжится на встрече министров обороны стран-членов NATO в следующем месяце.

Ранее говорилось, что страны Европейского Союза уже предоставили Украине около 300 000 единиц артиллерийских снарядов. Тем не менее министр обороны Германии Борис Писториус выразил сомнения относительно возможности ЕС выполнить обещание о поставке одного миллиона гранат к марту 2024 года.

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Ситуация с поставками оружия Украине вызвала реакцию со стороны Москвы. Российская сторона указывает на то, что действия США и стран NATO, включая поставку вооружений и тренировку украинских солдат, свидетельствуют об их прямом участии в конфликте.