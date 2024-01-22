Евросоюз разрабатывает новый фонд для поддержки Украины, целью которого является обход вето Венгрии на выделение финансовой помощи.

В ответ на вызовы, связанные с поддержкой Украины, Евросоюз разрабатывает новаторский подход, который включает создание специализированного военного фонда. Эта инициатива, по данным The Wall Street Journal, направлена на преодоление препятствий, возникающих из-за вето Венгрии на финансовую помощь Киеву.

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Предлагаемый фонд будет финансироваться за счет средств внебюджетного Европейского фонда мира (EPF), причем общий объем предвидится на уровне 6,5 миллиарда евро. В период с 2024 по 2027 год планируется выделение до 5 миллиардов евро ежегодно. Эти средства будут использоваться не только для прямой военной поддержки Украины, но и для компенсации затрат стран ЕС, которые предоставляют такую помощь.

Особое внимание в плане уделяется обучению военнослужащих ВСУ. Часть средств будет направлена на финансирование образовательных миссий в странах ЕС, целью которых является повышение уровня подготовки украинских войск.

Важным аспектом данного проекта является его потенциальное влияние на координацию оборонных усилий внутри ЕС. Предполагается, что фонд упростит совместные закупки вооружения и боеприпасов, объединяя ресурсы небольших государств, что позволит оказать более масштабную помощь Украине.

Также в плане предусмотрено, что в 2024 году государства-члены смогут рассчитывать на компенсацию в размере примерно 7,5 миллиарда евро за предоставленную военную помощь. Это станет значительной мерой поддержки для стран ЕС, активно участвующих в обеспечении безопасности Украины.

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Инициатива также является ответом на использование Венгрией своего права вето как инструмента давления для достижения определенных политических целей. Новый фонд позволит обойти подобные препятствия, ускоряя и упрощая процесс выделения необходимых ресурсов Украине.