В пятницу были совершены две новые атаки на Йемен

По сообщениям арабских СМИ, Йемен стал свидетелем новой серии ракетных атак со стороны Соединенных Штатов и Великобритании в пятницу. На текущий момент официальные данные о числе жертв, пострадавших и масштабах разрушений отсутствуют.

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Целью этих последних атак, согласно отчетам СМИ, стал город Ходейда, расположенный на побережье Красного моря на западе Йемена. Но информация о фактических повреждениях и жертвах пока остается неопределенной.

За последние несколько дней активность йеменских хуситов, также известных как Ansar-Allah, была замечена в различных инцидентах. Накануне они атаковали третий американский корабль в Аденском заливе и Аравийском море.

Интересно, что в ноябре прошлого года хуситы начали атаки на суда, принадлежащие союзникам Израиля в Красном море, выражая поддержку палестинцам в секторе Газа. Эти действия привели к заметному снижению судоходства через Суэцкий канал.

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В ответ на угрозу безопасности морской навигации США и Великобритания начали совместную операцию, в которой принимают участие и другие страны, с целью обеспечить защиту судоходства. Важно отметить, что хуситы объявили о сохранении своего права на атаки против судов, принадлежащих странам, входящим в эту коалицию.