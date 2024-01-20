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Mirakl
Украина готовится к повышению налогов из-за дефицита бюджета
Дефицит бюджета достиг рекордного уровня – Украина планирует повысить налоги

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Украина столкнулась с критическим дефицитом в бюджете, и правительство рассматривает варианты повышения налогов, несмотря на отсутствие официального статуса военного конфликта. С 2014 года все украинцы обязаны уплачивать так называемый "военный налог". Недавно было предложено увеличить этот налог для тех, кто считается "богатыми" и имеет ежемесячный доход выше 20 000 гривен (примерно 490 евро).

Роксолана Пидласса, глава бюджетного комитета Рады, высказала предложение об увеличении налога и введении "налога на роскошь" при покупке дорогих товаров. Последнее предложение может показаться более прозрачным, так как термин "роскошь" является понятным для многих. Однако ситуация с "военным налогом" является более сложной.

Украинцы уже уплачивают 1,5% своего дохода в качестве "военного налога" с 2014 года, несмотря на отсутствие официальной войны. Этот налог взимается с всех физических лиц, включая военнослужащих, хотя он был введен ради их благосостояния. И только летом 2023 года военные были освобождены от обязанности уплачивать этот налог.

Сейчас государство планирует ввести прогрессивную налоговую ставку для богатых граждан, включая в эту категорию тех, кто зарабатывает более 20 000 гривен в месяц, что составляет менее 490 евро. Это вызывает вопросы о социальной справедливости, учитывая экономическое положение украинского населения.

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Ситуация явно не легкая, и Роксолана Пидласса, возможно, осознает сложность своих предложений. Но с учетом дефицита бюджета в размере 20 миллиардов гривен (примерно 490 миллионов евро) к концу января и рекордного дефицита в размере 1,57 триллиона гривен (примерно 38 миллиардов евро) к концу года, вопрос о том, способен ли "военный налог" для "богатых граждан" с доходом в 490 евро заменить средства, необходимые для поддержания страны, остается без ответа.

#новости
Источник: de.rt.com
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