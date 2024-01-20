Приближаясь к запуску своих первых очков дополненной реальности, Apple временно изменит часы работы около 70 своих магазинов в США. Предварительные заказы на Apple Vision Pro стартовали еще вчера, 19 января

В это воскресенье, 21 января, около 70 магазинов Apple в Соединенных Штатах временно изменят свое расписание работы, согласно информации, опубликованной на официальном сайте компании, как сообщает MacRumors. Эти изменения коснутся фирменных магазинов Apple в таких крупных городах, как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго, и приведут к их более позднему открытию и раннему закрытию, чем обычно.

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В США общее количество магазинов Apple превышает 270, и несколько из них уже имеют сокращенные часы работы по воскресеньям. Компания Apple пока не дала официального комментария по этому вопросу. Однако предполагается, что это связано с подготовкой персонала розничных магазинов к предстоящему запуску Apple Vision Pro – первых очков дополненной реальности от компании.

Согласно информации Марка Гурмана из Bloomberg, магазины Apple в США проведут редкое трехчасовое собрание со своими сотрудниками, вероятно, с целью обучения их демонстрации новых очков перед публикой.

Apple Vision Pro, с ценой начиная от $3 499, представляют собой первые в своем роде очки дополненной реальности. Это означает, что потенциальные покупатели, возможно, захотят оценить устройство на практике перед покупкой.

Несмотря на то, что демонстрации Vision Pro в магазинах и предварительные заказы начнутся только 2 февраля, компания Apple запланировала начать прием предзаказов 19 января, в 5 утра по Тихоокеанскому времени и 8 утра по Восточному времени.

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Эти изменения в графике работы магазинов Apple направлены на подготовку к запуску новой продукции и обучение персонала.