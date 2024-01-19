Microsoft планирует значительно увеличить минимальные системные требования для будущих версий Windows, включая необходимость 16 ГБ оперативной памяти и специального нейропроцессора для функций искусственного интеллекта

Microsoft готовит кардинальные изменения в системных требованиях своей операционной системы Windows. По последним данным, от источников Tom’s Hardware, в скором времени пользователи могут столкнуться с необходимостью значительного усиления компьютерного «железа» для поддержки новых версий Windows, включающих функции искусственного интеллекта. В частности, речь идет о повышении минимальных требований до 16 ГБ оперативной памяти и наличия специализированного нейропроцессора.

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Это решение Microsoft является ответом на возрастающие вычислительные потребности современного ИИ. Новшества затронут не только будущие обновления Windows 11, но возможно и предстоящую Windows 12. В сравнении с текущими требованиями Windows 11, которые включают двухъядерный процессор, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, новые показатели значительно выше.

Такие изменения окажут влияние на рынок оперативной памяти, поскольку увеличение требований приведет к повышенному спросу на DRAM. Аналитическая компания TrendForce предсказывает рост цен на оперативную память на 13-18% уже в первом квартале 2024 года.

Производители процессоров, включая Intel, AMD и Qualcomm, также могут выиграть от новых требований Microsoft. Они уже начали выпуск CPU со встроенными нейропроцессорами для ускорения ИИ-нагрузок. Например, процессоры Intel Meteor Lake и будущие Lunar Lake обещают значительные улучшения в производительности ИИ, как и новые линейки AMD и Qualcomm.

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Интеграция ИИ становится все более заметным трендом в продуктах Microsoft. Уже сейчас в Windows 11 появились такие функции, как умный ассистент Windows Copilot и интеграция графического редактора Paint с сервисом DALL-E 3. Все это является частью стратегии компании, направленной на интеграцию ИИ в свои продукты и услуги, что открывает новую главу в развитии операционных систем.