В России активно обсуждается развитие производства муки из насекомых, но пока эта отрасль вызывает много споров и не находит широкой поддержки среди населения.

В России набирает обороты производство муки из сверчков, вызывая оживленные дискуссии среди общественности и в правительственных кругах. По примеру Евросоюза, где уже используются альтернативные источники белка, в России начались эксперименты по внедрению пищевых продуктов из муки насекомых, в частности, из муки сверчков.

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Денис Мантуров, заместитель председателя правительства и министр промышленности и торговли, предложил работать над изменением восприятия таких продуктов, чтобы население привыкло к потреблению блюд из альтернативных источников белка. В то же время, его коллега по правительству, Виктория Абрамченко, выразила мнение, что такая отрасль не должна развиваться, поскольку такие продукты лучше использовать в качестве корма для рыб, а не для людей.

Несмотря на споры, в России уже можно купить продукты с добавлением муки из сверчков, а также перекусы из хрустящих насекомых. Однако спрос на такие продукты пока остается низким. В Ставропольском крае действует компания "RosEnergy", которая производит муку из сверчков, выращенных из личинок. Антон Стокос, руководитель компании, рассказал, что их сверчки питаются экологически чистыми продуктами, такими как тыква, кабачки и пророщенная пшеница.

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Евгений Демидов, руководитель сверчковой фермы в Новосибирске, сообщил, что пока их компания не производит пищевые продукты, но планирует выход на рынок пищевых товаров. Научный сотрудник Максим Тимофеев из Московского государственного университета выразил сомнения в перспективах развития этой отрасли в России, утверждая, что инвестиции в эту сферу могут быть рискованными.