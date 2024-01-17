Сатья Наделла, глава Microsoft, защитил многомиллиардное партнерство компании с OpenAI, подчеркнув важность партнерств для стимулирования конкуренции в области искусственного интеллекта

Глава Microsoft Сатья Наделла выступил в защиту крупных инвестиций компании в разработчика ChatGPT, OpenAI, после того как Евросоюз и Великобритания начали расследование, посвященное вопросу о том, не является ли данное сотрудничество слиянием.

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Находясь на мероприятии, организованном Bloomberg в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском курорте Давос, Наделла подчеркнул важность партнерств для стимулирования конкуренции в сфере искусственного интеллекта.

Наделла пояснил, что Microsoft вложил миллиарды долларов в OpenAI с 2019 года, что привело к значительным прорывам в технологии искусственного интеллекта, включая создание ChatGPT, способного генерировать поэзию, эссе и успешно сдавать медицинские и юридические экзамены. Он утверждает, что без рискованного решения Microsoft поддержать OpenAI, сегодняшний ландшафт в этой области был бы в пользу старых игроков.

Несмотря на внутренние турбулентности в OpenAI, связанные с отставкой и возвращением на пост главы компании Сэма Альтмана, Наделла подчеркнул важность стабильности в партнерстве. Относительно использования искусственного интеллекта на выборах, он признал сложности, связанные с дезинформацией и вмешательством в выборы, и подчеркнул обязательство Microsoft бороться с этими проблемами.

По мнению Наделлы, Microsoft стремится обеспечить ответственное использование технологии искусственного интеллекта в условиях грядущих выборов, включая выборы в Соединенных Штатах и других странах.

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В заключение, глава Microsoft, Сатья Наделла, защищает крупные инвестиции компании в OpenAI, подчеркивая пользу такого сотрудничества для развития и конкуренции в сфере искусственного интеллекта, несмотря на расследование со стороны регуляторов ЕС и Великобритании. Наделла также подчеркивает важность борьбы с дезинформацией и вмешательством в выборы с использованием технологии искусственного интеллекта.