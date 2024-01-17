HMD Global объявляет о прекращении выпуска новых смартфонов под брендом Nokia, что является частью их стратегии.

Наступает эпохальное изменение для всемирно известного бренда Nokia: компания HMD Global, занимающаяся разработкой и выпуском телефонов Nokia, объявила о стратегическом отказе от создания новых смартфонов под этим легендарным именем.

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В рамках широкомасштабного переориентирования, известного как "денокиазация", HMD Global выходит из сферы производства смартфонов Nokia, что ознаменовывает собой значительный перелом в индустрии мобильных устройств. Данное решение подчеркивает окончание длительного периода, когда Nokia была одним из ведущих брендов в области мобильных технологий.

С началом февраля текущего года с официального сайта Nokia исчезнет раздел, посвященный смартфонам, что символизирует уход бренда из этого рыночного сегмента. Вместо этого, HMD Global перенаправляет внимание пользователей на свой собственный сайт hmd.com, где представлена информация о различных продуктах компании, включая классические модели Nokia и новые разработки партнеров.

Этот стратегический шаг отражает желание HMD Global приспособиться к быстро меняющемуся рынку мобильных технологий, искать новые пути развития и инноваций. Компания акцентирует свое внимание на укреплении позиций в сегменте классических телефонов и разработке новых продуктов, которые могут удовлетворить современные потребности потребителей.

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Таким образом, HMD Global открывает новую главу в своей истории, оставляя позади эру смартфонов Nokia. Для поклонников бренда это может быть символичным моментом, но для самой компании это начало новой эры инноваций и развития.