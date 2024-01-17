Обсуждается потенциальная угроза атаки Россией на спутники Starlink Илона Маска, используемые Украиной для координации военных действий. Эксперты рассматривают возможность такой атаки в рамках международного права и подчеркивают роль Starlink в глобальной связи и вопросы безопасности космических активов.

Британская пресса, в частности The Telegraph, сообщает о потенциальной угрозе со стороны России по отношению к спутникам Starlink, которые принадлежат Илону Маску и используются Украиной для координации военных действий. Starlink, предоставляющий интернет-соединение, играет ключевую роль в управлении атаками на российские танки.

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Эксперты высказывают мнение, что уничтожение коммерческих спутников, активно задействованных в конфликте, может не противоречить международному праву. Однако они также отмечают, что такие спутники вряд ли будут постоянной целью для атак, хотя и представляют потенциальную угрозу.

Илон Маск ранее выразил опасения по поводу использования Starlink в военных целях, предупредив о недопустимости такого применения. На текущий момент в космическом пространстве функционирует около 4200 спутников Starlink, обеспечивающих связь более чем 1,5 миллионам пользователей по всему миру. Кроме того, Маск недавно объявил о запуске Starlink в Грузии, расширяя географическое присутствие сети.

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В контексте нынешнего конфликта, использование Starlink в Украине выдвигает на передний план вопросы о безопасности и уязвимости космических активов в условиях военных действий. Это поднимает обсуждение в сфере международного космического права и этики использования коммерческих спутников в военных целях.