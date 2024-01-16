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Mirakl
Microsoft улучшает AI-помощника с Copilot Pro за $20 в месяц
Microsoft запускает Copilot Pro, платную версию AI-ассистента, которая предлагает расширенные возможности, включая доступ к последним моделям GPT от OpenAI, интеграцию с Microsoft Office и улучшенный доступ к AI Image Creator за $20 в месяц.

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Microsoft анонсирует запуск Copilot Pro, новую платную версию своего искусственного интеллектуального помощника, стоимостью $20 в месяц. Эта версия предназначена для профессионалов, включая исследователей и создателей контента, и предлагает расширенные функции, такие как доступ к последним разработкам GPT от OpenAI.

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Copilot Pro выделяется своей способностью интегрироваться с приложениями Microsoft Office, в том числе Word, Excel, PowerPoint и Outlook, а также с Microsoft 365. Особенностью Pro-версии является "приоритетный доступ" к новейшей модели GPT-4 Turbo, даже в периоды высокой нагрузки.

В ближайшем будущем подписчикам Copilot Pro будет доступна функция переключения между различными моделями GPT, в отличие от бесплатной версии, которая ограничивается моделью GPT-3.5.

Кроме того, для специалистов в области дизайна и искусства, Copilot Pro улучшает доступ к инструменту AI Image Creator от Microsoft, предоставляя до 100 запросов на создание изображений ежедневно, по сравнению с 15 запросами в бесплатной версии.

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Дополнительным преимуществом Copilot Pro является возможность создания настраиваемых GPT для определенных тем через предстоящий инструмент "Copilot GPT Builder". Этот инструмент позволит пользователям разрабатывать индивидуальные GPT модели на основе простых команд.

#новости
Источник: pcmag.com
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