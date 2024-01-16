США недовольны стратегией Израиля в Газовой войне, призывая к целенаправленным операциям против ХАМАСа, в то время как Иран призывает к прекращению конфликта.

Продолжение Газовой войны вызывает возрастающее беспокойство в Соединенных Штатах. Во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, стало ясно, что американская администрация выразила недовольство стратегией, которую выбрал Израиль в ходе этого конфликта.

реклама

США настаивают на том, чтобы Израиль перешел от масштабных бомбардировок к более целенаправленным операциям против исламской организации ХАМАС. В интервью CBS, коммуникационный директор Национального Совета Безопасности США, Джон Кирби, отметил, что они обсудили этот вопрос во время Блинкеновского визита и что теперь пришло время сделать этот переход. В то время как США стараются повлиять на ситуацию, Иран призывает их приложить усилия для прекращения войны, и, между тем, безопасность в Израиле продолжает ухудшаться.

По словам американских официальных лиц, соблюдение масштабов и интенсивности военных действий остается актуальной темой, и президент США Джо Байден выразил "все большее раздражение" в отношении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его отказа удовлетворить большинство запросов американского правительства по поводу Газовой войны.

США также высказали обеспокоенность тем, что Израиль, несмотря на свой статус главного союзника и поставщика вооружения, не выполняет достаточно важную роль в предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Газета "Washington Post" заметила, что США, возможно, не в состоянии или не готовы оказывать существенное воздействие на стратегию военных действий Израиля.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутеррес также выразил глубокую озабоченность возможным расширением Газовой войны на соседний регион. Гутеррес подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства и призвал прекратить насилие. Это особенно актуально на границе между Израилем и Ливаном, где продолжаются столкновения между израильской армией и поддерживаемой Ираном организацией Хизбалла.