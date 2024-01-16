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Продолжение Газовой войны вызывает возрастающее беспокойство в Соединенных Штатах. Во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Израиль, стало ясно, что американская администрация выразила недовольство стратегией, которую выбрал Израиль в ходе этого конфликта.
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США настаивают на том, чтобы Израиль перешел от масштабных бомбардировок к более целенаправленным операциям против исламской организации ХАМАС. В интервью CBS, коммуникационный директор Национального Совета Безопасности США, Джон Кирби, отметил, что они обсудили этот вопрос во время Блинкеновского визита и что теперь пришло время сделать этот переход. В то время как США стараются повлиять на ситуацию, Иран призывает их приложить усилия для прекращения войны, и, между тем, безопасность в Израиле продолжает ухудшаться.
По словам американских официальных лиц, соблюдение масштабов и интенсивности военных действий остается актуальной темой, и президент США Джо Байден выразил "все большее раздражение" в отношении израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его отказа удовлетворить большинство запросов американского правительства по поводу Газовой войны.
США также высказали обеспокоенность тем, что Израиль, несмотря на свой статус главного союзника и поставщика вооружения, не выполняет достаточно важную роль в предоставлении гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа. Газета "Washington Post" заметила, что США, возможно, не в состоянии или не готовы оказывать существенное воздействие на стратегию военных действий Израиля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутеррес также выразил глубокую озабоченность возможным расширением Газовой войны на соседний регион. Гутеррес подчеркнул, что ситуация требует немедленного вмешательства и призвал прекратить насилие. Это особенно актуально на границе между Израилем и Ливаном, где продолжаются столкновения между израильской армией и поддерживаемой Ираном организацией Хизбалла.