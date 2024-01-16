После убийства иранского генерала и теракта Иран пригрозил возмездием. Революционная гвардия сейчас атакует цели на севере Ирака и Сирии.

После теракта и убийства высокопоставленного генерала Иран объявил о ракетных ударах по Северному Ираку и Сирии.

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Иранские Революционные Гвардии провели ракетные атаки на объекты в Сирии и Ираке в ответ на теракт в городе Керман и убийство одного из высокопоставленных офицеров Революционных Гвардий.

Согласно информации от Революционных Гвардий, ракетные атаки были осуществлены как ответ на серию событий, включая теракт, который произошел в начале января в южном иранском городе Керман, и убийство одного из высокопоставленных офицеров Революционных Гвардий в конце декабря прошлого года.

Целью атаки в Ираке, согласно сообщению Революционных Гвардий, был центр разведывательной деятельности израильской разведки Mossad, находящийся в курдских регионах страны.

Местные источники сообщают о взрывах в нордиркийском городе Эрбиль, где подразумевается наличие нового консульства США в стадии строительства. Согласно данным, четыре гражданина погибли, пять получили ранения. Такие атаки ставят под сомнение безопасность региона и вызывают волнение в мировом сообществе.

Комментируя события, официальный представитель американского государственного департамента, Мэтью Миллер, выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул поддержку Иракского правительства и курдской региональной администрации в их усилиях по достижению будущего, отвечающего интересам народа Ирака.

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Следует отметить, что такие атаки представляют собой серьезную угрозу региональной стабильности и безопасности, и международное сообщество наблюдает за развитием событий в надежде на нахождение дипломатического решения конфликта.