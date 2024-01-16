Министр обороны Израиля Галант объявляет о «следующем этапе» войны в Газе. Он исключает прекращение огня.

Израильский министр обороны, Галант, объявил о наступлении "следующей фазы" в ходе конфликта с исламистской организацией ХАМАС в Секторе Газа. В своем заявлении он исключил возможность заключения вооруженного перемирия и подчеркнул, что Израиль продолжит усилия для достижения своих целей.

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По словам Галанта, интенсивные боевые действия израильских вооруженных сил против ХАМАСа на севере Газа уже завершены. Аналогичные операции на юге Газа, в районе города Хан-Юнис, также приближаются к завершению. Министр не предоставил подробностей о временном графике перехода к "следующей фазе" конфликта.

Галант подчеркнул, что Израиль не собирается искать вооруженное перемирие, и в конечном итоге не будет никакой военной угрозы со стороны Газы. Он также заявил, что израильские вооруженные силы имеют полную свободу действий для обеспечения безопасности граждан Израиля.

Важным аспектом заявления министра обороны было подтверждение, что даже после завершения интенсивной фазы боевых действий, Израиль будет продолжать оказывать военное давление с целью добиться освобождения израильских граждан, находящихся в заложниках в Газе.

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Ситуация в регионе остается напряженной, и международное сообщество следит за развитием событий, в надежде на нахождение дипломатического решения конфликта.