Дональд Трамп одержал уверенную победу на первых внутрипартийных выборах Республиканцев в Айове, укрепляя свою позицию в качестве фаворита для номинации на пост президента

На первом этапе выборов кандидата от Республиканской партии в Соединенных Штатах, Дональд Трамп с легкостью одержал победу на внутрипартийных выборах в штате Айова. Его результат составил более 50% голосов, что укрепило его позицию в качестве главного претендента.

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Уже через полчаса после начала выборов, несколько американских телеканалов объявили Дональда Трампа победителем. В своем триумфальном выступлении, Трамп подчеркнул неотложность объединения страны.

На втором месте оказался губернатор Флориды, Рон ДеСантис, в то время как бывшая посол США при ООН, Никки Хейли, пришла третьей. Решение было принято на так называемых "корневых собраниях" (Caucus), а не на избирательных участках.

Вивек Рамасвами, предприниматель и новичок в политике, занял четвертое место и объявил о своем решении покинуть гонку за номинацию Республиканцев, выразив намерение поддерживать Трампа в будущем.

Хотя внутрипартийные выборы в Айове имеют ограниченное значение, они имеют важное символическое значение. Успешный результат в этом маленьком штате может обеспечить кандидату поддержку на более крупных выборах.

По результатам опросов, проведенных за три дня до выборов, Трамп лидировал с результатом 48%, опережая Никки Хейли (20%) и Рона ДеСантиса (16%). Эксперты считают, что эта победа укрепит позицию Трампа в качестве главного кандидата Республиканцев.

Рон ДеСантис изначально надеялся на успех в Айове, но ближе к концу кампании он разочаровался и подчеркнул преимущества позиции аутсайдера, которую часто недооценивают.

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В итоге, Дональд Трамп одержал убедительную победу на первом этапе внутрипартийных выборов Республиканцев в Айове и укрепил свою позицию как фаворита для номинации на пост президента.