Гуманитарная партия российского зерна весом 25 000 тонн прибыла в Камерун, став частью более широкой инициативы по оказанию помощи африканским странам.

В Камеруне, в портовом городе Дуала, осуществлена разгрузка 25 тысяч тонн зерна из России, предназначенного для гуманитарной помощи. Эта поставка является частью более обширной программы, в рамках которой Россия уже осуществила доставку зерна в страны Африки, включая Сомали и Эритрею, на общий вес в 50 тысяч тонн.

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Разгруженное в Дуале зерно предназначено для местных мельниц, где его переработают в муку, после чего мука будет направлена в Центральноафриканскую Республику. Также сообщается о доставке другой партии зерна весом 25 тысяч тонн в Зимбабве, которая прибыла в порт Бейра, Мозамбик.

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Эти поставки зерна являются реализацией обязательств, взятых на себя президентом России Владимиром Путиным на Россия-Африка саммите. Путин заявил о намерении поставить около 200 тысяч тонн пшеницы в несколько африканских государств, включая Буркина-Фасо и Мали, в рамках гуманитарной поддержки.