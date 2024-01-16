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Mirakl
Microsoft обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире
Apple в последнее время борется с падением спроса на мобильные телефоны, в то время как Microsoft стала лидером рынка в области генеративного искусственного интеллекта.

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На закрытии биржи 12 января 2024 года произошло знаменательное событие в мире высоких технологий: Microsoft обогнал Apple и стал самой дорогой компанией в мире по капитализации. Этот момент стал отражением изменений в динамике индустрии и конкуренции на глобальном рынке.

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Капитализация Microsoft на конец этого дня составила впечатляющие 2,887 триллиона долларов, что эквивалентно 29,730 триллиона шведских крон. В то время как Apple, долгое время удерживавшая статус самой дорогой компании, оценивалась в 2,875 триллиона долларов. Это первый раз с 2021 года, когда стоимость акций Microsoft превысила стоимость акций Apple.

Однако стоит отметить, что в декабре 2023 года Apple достигла рекордной капитализации в 3,081 триллиона долларов. Тем не менее, компания столкнулась с некоторыми вызовами, такими как снижение спроса на iPhone, что оказало негативное влияние на ее позицию на рынке.

Основным фактором, способствовавшим подъему Microsoft, стало его активное инвестирование в область искусственного интеллекта, а именно в генеративный искусственный интеллект (AI). Microsoft стал одним из лидеров в этой области благодаря крупным инвестициям в создателей Chat GPT, компанию OpenAI. Генеративный искусственный интеллект, способный создавать текст и контент, стал важным направлением развития технологий, и Microsoft активно внедряется в это направление.

Эта перестановка в рейтинге самых дорогих компаний мира подчеркивает важность инноваций и инвестиций в области искусственного интеллекта в современной бизнес-среде. Кроме того, она демонстрирует, что конкуренция между крупными технологическими гигантами остается острой, и динамика рынка может меняться весьма быстро.





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Источник: computersweden.idg.se
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