Противокорабельная баллистическая ракета хуситов поразила принадлежащее и эксплуатируемое США грузовое судно





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Согласно заявлению Сentral Command США, боевая ракета, запущенная повстанцами Хуситами, атаковала американский грузовой корабль, который принадлежит и управляется компанией Eagle Bulk и зарегистрирован в Маршалловых островах.

Атака произошла в акватории Гольфа Аден. Судно под названием M/V Gibraltar Eagle, перевозившее груз стальных изделий, получило незначительные повреждения. На корабле сообщили, что нет пострадавших, и судно продолжает движение.

Eagle Bulk Shipping подтвердила в понедельник, что Gibraltar Eagle был атакован "неопознанным снарядом" приблизительно в 100 милях от берегов Йемена.

Британское агентство морской безопасности (UKMTO) также получила доклад об инциденте. Eagle Bulk Shipping сообщила, что она находится в "постоянном контакте со всеми соответствующими органами". "Судам рекомендуется следовать с осторожностью и сообщать обо всех подозрительных действиях UKMTO", - говорится в заявлении.

Ранее Хуситы попытались запустить боевую ракету, направленную на корабли, но она не долетела до цели и упала в Йемене, по информации Центрального Командования США.

В четверг США и Великобритания нанесли удары по 28 разным объектам, принадлежащим Хуситам, чтобы помешать им атаковать международные морские пути в Красном море. К этим действиям присоединились Канада, Австралия, Бахрейн и Нидерланды.

В пятницу, по словам американского официального лица, США провели дополнительные удары, которые были намного меньших размеров и направлены против радарной станции, используемой Хуситами.

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Яхья Саре, военный представитель повстанцев Хуситов, объявил, что они будут продолжать агрессивные действия против коммерческих судов в Красном море.