По данным SK Hynix, компактные модули памяти CAMM появятся в настольных ПК

SK Hynix анонсировала планы по внедрению инновационных модулей памяти CAMM (Compression Attached Memory Modules) в сегмент настольных компьютеров. Эти модули, которые уже используются в ноутбуках, обещают существенно уменьшить размеры традиционных модулей DRAM, предлагая при этом большие объемы памяти.

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Стандарт CAMM уже применяется в ноутбуках в виде LPCAMM2, ориентированного на тонкие и легкие ПК. Эти модули работают на стандартах LPDDR5 или LPDDR5X, достигая скорости до 9.6 Гбит/с. SK Hynix сообщила, что аналогичная технология будет адаптирована для настольных ПК, хотя конкретные детали и сроки пока не разглашаются.

На выставке CES 2024 было объявлено, что первые шаги в направлении внедрения CAMM в настольные компьютеры уже предприняты. Организация JEDEC, занимающаяся стандартизацией в области электроники, подтвердила, что стандарт CAMM2 предназначен как для DDR5, так и для LPDDR5/X модулей, и будет использоваться в ноутбуках и настольных ПК.

DDR5 CAMM2 ориентированы на производительные ноутбуки и настольные ПК, в то время как LPDDR5/5X CAMM2 нацелены на более широкий спектр ноутбуков и определенные сегменты серверного рынка. Особенностью CAMM является использование общего разъема для обоих типов памяти, однако пины для DDR5 и LPDDR5/X отличаются, что предотвращает ошибочное подключение модулей.

Переход на модули CAMM в настольных ПК потребует глобального пересмотра дизайна материнских плат. Современные платы обычно имеют 2-4 слота DIMM, вмещающие до 256 ГБ памяти. Для адаптации к CAMM придется полностью обновить конструкцию материнских плат. Это изменение не произойдет мгновенно, но оно обещает значительные инновации в области памяти для ПК.

Как и в сегменте ноутбуков, где уже используются модели с LPCAMM, производители материнских плат для настольных компьютеров могут начать экспериментировать с CAMM, выпуская ограниченные партии материнских плат с новым стандартом. Такой подход позволит оценить интерес потребителей к нововведению. Производители памяти также будут разрабатывать новые решения на основе модулей CAMM.

Особенностью CAMM является коннектор на задней стороне модуля, который подключается к сокету, подобно процессору. Функции, связанные с разгоном памяти, настройками и поддержкой профилей OC в экосистемах Intel XMP и AMD EXPO, также потребуют доработки.

Внедрение CAMM в настольные ПК займет время, но это будет значительным шагом в развитии индустрии памяти, влияющим на конструкцию и возможности будущих настольных компьютеров.

















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