Тим Суини, основатель Epic Games, поздравил Microsoft с достижением статуса самой ценной компании в мире, критикуя при этом политику Apple и Google в отношении разработчиков и пользователей. Суини подчеркнул важность свободы и поддержки разработчиков, выразив свое одобрение текущему подходу Microsoft.

Основатель Epic Games Тим Суини выразил восхищение достижениями Microsoft, которая недавно обошла Apple, став самой ценной компанией в мире по рыночной капитализации. В своем твите он также направил критические замечания в сторону Apple и Google.

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Суини отметил, что Microsoft на протяжении 50 лет создавала благоприятную среду для разработчиков, поддерживая их свободу и вдохновляя на новые достижения. Это, по мнению Суини, резко контрастирует с подходами Apple и Google, которые оказывают давление на разработчиков и ограничивают их свободу.

В контексте текущих судебных разбирательств Epic Games с Apple и Google, где Epic борется за право на использование сторонних платежных систем и магазинов приложений, позиция Суини выглядит особенно актуальной. Он активно выступает против политики Apple и Google, считая ее недружественной к разработчикам и пользователям. Несмотря на недавнюю победу Epic над Google, дело против Apple все еще находится на рассмотрении в Верховном Суде США.

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Интересно, что ранее Суини высказывал недовольство в адрес Microsoft, особенно в связи с инициативой Universal Windows Platform. Однако со временем он пересмотрел свое мнение и в настоящее время высоко оценивает политику Microsoft в отношении разработчиков и пользователей.