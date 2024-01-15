Создатели Instagram закрывают свое новостное приложение Artifact, ссылаясь на ограниченные рыночные возможности, и переходят к работе над новыми проектами.

Кевин Систром и Майк Кригер, известные как основатели Instagram, объявили о закрытии своего новостного приложения "Artifact" менее чем через год после его запуска.

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Согласно сообщению, опубликованному Кевином Систромом на платформе Medium, закрытие приложения связано с оценкой рыночных перспектив. Он отметил, что хотя они смогли привлечь определенное число пользователей, рыночные возможности для приложения "Artifact" оказались недостаточно перспективными, чтобы оправдать дальнейшее вложение средств и ресурсов.

Команда разработчиков "Artifact" состояла из восьми человек. Закрытие приложения дает этой небольшой команде возможность переключить свое внимание на новые проекты, которые, как они надеются, смогут привлечь аудиторию в масштабах многих миллионов пользователей.

Первым этапом процесса закрытия "Artifact" будет прекращение возможности добавления новых комментариев и публикаций. Это решение связано с необходимостью обеспечения модерации контента, и оно будет введено немедленно. Однако существующие материалы на платформе останутся доступными до конца февраля.

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Не следует забывать, что "Artifact" недавно было признано Google Play Store "ежедневным приложением года". Это признание подчеркивает то, насколько сложно преуспеть в сфере новостных приложений, даже если ты создатель Instagram.