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Кевин Систром и Майк Кригер, известные как основатели Instagram, объявили о закрытии своего новостного приложения "Artifact" менее чем через год после его запуска.
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Согласно сообщению, опубликованному Кевином Систромом на платформе Medium, закрытие приложения связано с оценкой рыночных перспектив. Он отметил, что хотя они смогли привлечь определенное число пользователей, рыночные возможности для приложения "Artifact" оказались недостаточно перспективными, чтобы оправдать дальнейшее вложение средств и ресурсов.
Команда разработчиков "Artifact" состояла из восьми человек. Закрытие приложения дает этой небольшой команде возможность переключить свое внимание на новые проекты, которые, как они надеются, смогут привлечь аудиторию в масштабах многих миллионов пользователей.
Первым этапом процесса закрытия "Artifact" будет прекращение возможности добавления новых комментариев и публикаций. Это решение связано с необходимостью обеспечения модерации контента, и оно будет введено немедленно. Однако существующие материалы на платформе останутся доступными до конца февраля.
Не следует забывать, что "Artifact" недавно было признано Google Play Store "ежедневным приложением года". Это признание подчеркивает то, насколько сложно преуспеть в сфере новостных приложений, даже если ты создатель Instagram.