Спустя 100 дней военного конфликта в секторе Газа, Израиль остается далеким от достижения своих военных целей в борьбе против ХАМАС.

На 100-й день военных действий в секторе Газа Израиль, по данным отчетов СМИ, остается далеким от реализации своих военных целей. Как сообщает израильская газета "Haaretz", несмотря на усиленные военные усилия, Tel Aviv не смог достигнуть желаемых результатов в борьбе против движения ХАМАС.

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Согласно отчету, израильские военные столкнулись с непредвиденными трудностями, включая неожиданно сложную систему туннелей ХАМАС в Газе. Эти подземные сооружения оказались более развитыми, чем предполагалось, и предоставляют значительную защиту для лидеров ХАМАС.

Не смотря на значительные потери ХАМАС, движение продолжает активные действия, используя тактику партизанских групп. Бойцы ХАМАС атакуют израильских солдат, используя туннели для внезапных нападений.

Помимо военных действий, в Газе сохраняется сложная гуманитарная ситуация. Однако, несмотря на тяжелые условия жизни, население сектора Газа не демонстрирует значительного противостояния ХАМАС. По мнению аналитиков, ненависть к Израилю у жителей Газы превышает недовольство действиями ХАМАС.

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В результате продолжающегося конфликта более 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы укрыться на юге страны от атак ХАМАС и на севере от действий ливанской Хезболлы. Ситуация на границе между Израилем и Ливаном также обостряется, ведя к смертельным столкновениям между израильской армией и поддерживаемой Ираном Хезболлой.