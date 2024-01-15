Военная операция США и Великобритании против хуситов в Йемене оказалась в центре скандала из-за утечки информации в британских СМИ

Пентагон оказался разочарован после того, как подробности о планируемой совместной военной операции США и Великобритании против хуситов в Йемене стали известны через британскую прессу за несколько часов до начала действий.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак одобрил операцию на заседании кабинета, и вскоре после этого The Times опубликовала сообщение о готовящихся ударах. В результате этого, как сообщает Telegraph, в Пентагоне возникло разочарование относительно действий своих британских коллег.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе операции были атакованы объекты, связанные с производством дронов и ракет, используемых хуситами для нападений на торговые суда в Красном море. Отдельно американский эсминец выпустил крылатые ракеты "Томагавк" по радиолокационной станции.

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Хуситы, шиитское движение, контролирующее значительную часть Йемена с середины 2010-х годов, пообещали продолжать атаки на суда, связанные с Израилем, пока Израиль не прекратит военные действия против ХАМАС в секторе Газа.