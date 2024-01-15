Президент Мальдив Мохамед Муиззу потребовал от Индии вывести военный контингент с территории Мальдив к 15 марта.





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Мохамед Муиззу, президент Мальдив, недавно заявил о необходимости вывода индийских военных сил с островов к середине марта. Это требование выдвинуто на фоне наращивания Мальдивами связей с Китаем и охлаждения отношений с Индией.

Президент Мальдив выразил свою позицию после визита в Китай, подчеркнув, что Мальдивы стремятся к независимости в своей внешней политике и не считают себя "задним двором" какой-либо страны. Муиззу также акцентировал внимание на уважении Китаем суверенитета Мальдив.

Ситуация обострилась после критических высказываний в адрес премьер-министра Индии со стороны мальдивских чиновников, что вызвало резкую реакцию в Индии. В ответ на это мальдивское правительство сделало официальное заявление о непричастности к высказываниям своих чиновников, но напряженность в отношениях сохраняется.

Муиззу также объявил о планах по снижению экономической зависимости от Индии, включая диверсификацию поставок продовольствия и медикаментов, а также расширение сотрудничества в области здравоохранения с другими странами.

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Индия, в свою очередь, выразила готовность уважать решение Мальдив и начала процесс вывода своего военного контингента.