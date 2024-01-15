В районе Курской области российская ПВО сбила ракеты Точка-У, выпущенные украинской армией.

Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной. В последних новостях сообщается о сбитых российской ПВО ракетах Точка-У над Курской областью. Эти ракеты были выпущены украинской армией. Российское министерство обороны утверждает, что это была попытка террористической атаки со стороны Киева на территорию России.

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В то же время в Донбассе продолжаются боевые действия. Российские войска нанесли удар по украинским позициям в районе Первомайского. Использовались танки и беспилотники для корректировки огня. В результате обстрела погибли и ранены более десяти украинских солдат.

Ситуация с личным составом украинской армии также вызывает вопросы. Командир одной из бригад заявил о критической нехватке молодых солдат и проблемах с возрастным составом военнослужащих.

В ряде регионов, таких как Черсонская область, украинские военные терпят потери. Губернатор региона сообщил о потере около 200 человек за неделю.

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Эти события отражают продолжающееся напряжение в регионе и сложность ситуации на востоке Украины.