Дрон-футбол» оказался в центре внимания на выставке CES 2024

11 января 2024 года в Лас-Вегасе, на мероприятии CES 2024, прошло необычное спортивное соревнование, получившее название "Дронофутбол". Этот вид спорта представляет собой смешение футбола, баскетбола, бампер-каров и элементов квиддича. Участники управляют дронами, заключенными в сферические конструкции, напоминающие футбольные мячи.

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Игра проходит в специально оборудованном пространстве, где команды по пять человек каждая пытаются пропустить своего "нападающего" дрона через висящие с потолка круглые ворота. Защитники команды стараются помешать сопернику сделать то же самое. В случае выхода из строя "нападающего" дрона, его роль берет на себя "разведчик".

Концепция "Дронофутбола" возникла в 2016 году благодаря Институту технологий CAMTIC в Чонджу, Южная Корея. С тех пор игра набрала популярность во многих странах, включая США, и получила официальное управление в лице Федерации международного дронофутбола, планирующей провести первый чемпионат мира в Чонджу в 2025 году.

На выставке CES 2024 была представлена возможность попробовать управлять дроном-мечем, предназначенным для детей, диаметр которого составляет около 20 сантиметров. Несмотря на отсутствие соперников, автору удалось забить всего два гола за три минуты из-за трудностей с управлением дрона в трехмерном пространстве.

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Этот новый вид спорта привлекает внимание не только спортивных энтузиастов, но и технологических гиков, поскольку сочетает в себе физическую активность и высокие технологии. Профессиональные участники и любители одинаково находят в "Дронофутболе" вызов и увлекательное занятие. Развитие данного вида спорта может открыть новые горизонты как в мире спортивных соревнований, так и в области технологий беспилотных летательных аппаратов.