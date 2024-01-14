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Россия предупреждает об опасности расширения конфликта в Газе
Москва заявила Совету Безопасности ООН, что западная дипломатия на Ближнем Востоке означает «новые бомбардировки и разрушения»

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Россия выразила глубокую обеспокоенность по поводу дальнейших воздушных атак на Йемен со стороны США и их союзников и предупредила об опасности распространения конфликта в Газе. В заявлении перед Советом Безопасности ООН российский представитель Василий Небензя подчеркнул, что западная дипломатия в Ближнем Востоке приводит к новым бомбардировкам и разрушениям, а также угрожает расширению конфликта в регионе.

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Субботнее заседание Совета Безопасности ООН с участием России и Китая привело к резкой осуждению атак США и Великобритании на Йемен. В заявлении российского представителя было сказано, что эти атаки грубо нарушают Устав ООН и другие нормы международного права, а также дополняют уже напряженную обстановку в западноазиатском регионе.

Россия запросила срочное заседание после того, как в пятницу американские и британские корабли в Красном море атаковали несколько городов в Йемене. Согласно сообщению из американских военных источников, субботняя ночная атака была направлена на радарную станцию хуситов.

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В ответ на последние атаки хуситы объявили о "мощном и эффективном ответе", усилив напряженность в регионе. Важно отметить, что Соединенные Штаты обещали обеспечить защиту судоходства в направлении Израиля от возможных атак со стороны связанных с Ираном йеменских повстанцев. Ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной, и мировое сообщество внимательно следит за развитием событий.

#новости
Источник: de.rt.com
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