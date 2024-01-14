После того как непопулярный кандидат победил на президентских выборах на Тайване, Пекин вновь назвал остров частью Китая. Политик не представляет большинство тайванцев. Тайбэй рассматривает такую ​​позицию как серию недоразумений

После победы кандидата от Демократической партии прогресса на президентских выборах в Тайване, Китай подтвердил свои претензии к острову. Тайвань призывает Китай разрешить недоразумения и продолжить мирный диалог.

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Тем не менее, после результатов президентских выборов в Тайване, где кандидат Лай Чинг-те одержал победу, Китай подтвердил свои претензии к острову. Тайвань выразил надежду на разрешение недоразумений и продолжение мирного диалога с Пекином.

Лай Чинг-те, нынешний вице-президент Тайваня, победил на выборах с результатом 40,1% голосов. Его проамериканская позиция и обещание защищать остров в случае военной агрессии со стороны Китая вызвали критику со стороны Пекина.

Китай рассматривает Тайвань как свою провинцию, в то время как Тайвань считает себя суверенным государством. Тайвань призывает Китай развеять недоразумения и начать диалог для улучшения отношений между двумя сторонами.

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Тайвань также подчеркивает готовность к сотрудничеству с Китаем и поддержанию статус-кво, несмотря на различия во взглядах на политический статус острова. Пока международное признание Тайваня ограничено, но остров продолжает наращивать свои дипломатические усилия.