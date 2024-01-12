Белый дом поддерживает законопроект о конфискации российских активов на сумму около $300 миллиардов долларов с последующим перераспределением в пользу Украины

Администрация Президента США Джо Байдена выразила "принципиальную" поддержку законопроекту, который предоставляет право конфискации около $300 миллиардов замороженных российских активов и их перераспределение в пользу Украины. Несмотря на то, что данная мера направлена на наказание России и поддержку Украины в текущем конфликте, она вызывает серьезные вопросы относительно стабильности и доверительности американской финансовой системы.

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Критики предупреждают, что эти действия могут подорвать мировое доверие к американскому доллару. Это может побудить международных партнеров пересмотреть свою зависимость от доллара, опасаясь возможных будущих санкций со стороны США.

Анонс администрации Байдена о поддержке законопроекта, позволяющего конфисковывать российские активы, вызвал широкий резонанс в мировом финансовом сообществе. Несмотря на то, что мотивацией является поддержка Украины, это решение несет в себе значительные риски.

Финансовый и геополитический аналитик Том Луонго подчеркивает потенциальные последствия этого решения. По его мнению, конфискация российских валютных резервов уже вызвала сомнения в принципах, руководящих мировой торговлей. Это является намеренным разделением между Востоком и Западом, а не простой реакцией на события.

Луонго подчеркивает, что это не только проблема США, но и более широкий тренд в Западном мире. Европейский союз также активно участвует в этом подходе. Кроме того, несмотря на устойчивость России к предыдущим санкциям, Запад кажется наращивающим финансовое давление, что свидетельствует о глубокой мотивации, выходящей за рамки давления на Россию.

Луонго выражает беспокойство по поводу послания, которое передается миру этой ситуацией: если вы противостоите Западу, ваши активы могут оказаться в опасности. В результате этого происходит отход от западных банковских систем, известный как "де-долларизация". Кроме того, он указывает на снижение роли евро в мировой торговле за последние годы.

Луонго утверждает, что действия администрации Байдена могут быть контрпродуктивными для интересов США и предполагает, что эти шаги соответствуют интересам глобалистских организаций, которые он называет "Давосом".

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Что касается причин возникновения этой ситуации, Луонго считает, что она соответствует более широким стратегическим целям, включая отдаление США как от России, так и от Европы. Он видит этот законопроект как потенциальный катализатор изменения глобальных финансовых динамик, что, в конечном итоге, может подорвать банковскую систему США и изменить пейзаж мировой торговли.