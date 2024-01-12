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Администрация Президента США Джо Байдена выразила "принципиальную" поддержку законопроекту, который предоставляет право конфискации около $300 миллиардов замороженных российских активов и их перераспределение в пользу Украины. Несмотря на то, что данная мера направлена на наказание России и поддержку Украины в текущем конфликте, она вызывает серьезные вопросы относительно стабильности и доверительности американской финансовой системы.
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Критики предупреждают, что эти действия могут подорвать мировое доверие к американскому доллару. Это может побудить международных партнеров пересмотреть свою зависимость от доллара, опасаясь возможных будущих санкций со стороны США.
Анонс администрации Байдена о поддержке законопроекта, позволяющего конфисковывать российские активы, вызвал широкий резонанс в мировом финансовом сообществе. Несмотря на то, что мотивацией является поддержка Украины, это решение несет в себе значительные риски.
Финансовый и геополитический аналитик Том Луонго подчеркивает потенциальные последствия этого решения. По его мнению, конфискация российских валютных резервов уже вызвала сомнения в принципах, руководящих мировой торговлей. Это является намеренным разделением между Востоком и Западом, а не простой реакцией на события.
Луонго подчеркивает, что это не только проблема США, но и более широкий тренд в Западном мире. Европейский союз также активно участвует в этом подходе. Кроме того, несмотря на устойчивость России к предыдущим санкциям, Запад кажется наращивающим финансовое давление, что свидетельствует о глубокой мотивации, выходящей за рамки давления на Россию.
Луонго выражает беспокойство по поводу послания, которое передается миру этой ситуацией: если вы противостоите Западу, ваши активы могут оказаться в опасности. В результате этого происходит отход от западных банковских систем, известный как "де-долларизация". Кроме того, он указывает на снижение роли евро в мировой торговле за последние годы.
Луонго утверждает, что действия администрации Байдена могут быть контрпродуктивными для интересов США и предполагает, что эти шаги соответствуют интересам глобалистских организаций, которые он называет "Давосом".
Что касается причин возникновения этой ситуации, Луонго считает, что она соответствует более широким стратегическим целям, включая отдаление США как от России, так и от Европы. Он видит этот законопроект как потенциальный катализатор изменения глобальных финансовых динамик, что, в конечном итоге, может подорвать банковскую систему США и изменить пейзаж мировой торговли.