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Mirakl
Iridium специализирующаяся на спутниковой связи запускает проект Stardust
Iridium предлагает компаниям собственную услугу «смартфон-спутник»

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Iridium анонсировала разработку инновационного проекта под названием Stardust. Цель проекта — обеспечение связи между смартфонами и спутниками в низкой земной орбите. Начало тестовой фазы запланировано на 2025 год, а полноценный запуск в сотрудничестве с партнерами ожидается в 2026 году.

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Особенностью Stardust является возможность использования спутниковой связи для отправки текстовых сообщений и доступа к экстренным SOS-услугам. Проект будет реализован на базе открытых стандартов 3GPP, что упростит интеграцию технологии в продукцию разнообразных производителей электроники.

Для внедрения новой технологии Iridium планирует использовать специальные прошивки, которые можно будет интегрировать в микросхемы смартфонов. Пользователи получат доступ к сети спутниковой связи через специализированное приложение.

Проект Stardust также будет ориентирован на использование в широком спектре потребительских устройств, включая планшеты, смарт-часы, ноутбуки и устройства IoT.

Среди конкурентов Iridium на рынке спутниковых сервисов для смартфонов выделяются компании SpaceX's Starlink и AST SpaceMobile.

Iridium Communications Inc. — американская компания, специализирующаяся на спутниковой связи. Она известна своей сетью спутников Iridium, которая обеспечивает голосовую связь во всем мире, включая полярные регионы. Эта сеть состоит из низкоорбитальных спутников, позволяющих обеспечивать связь в местах, где нет традиционного покрытия мобильных сетей или земных коммуникаций.

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#новости
Источник: cnet.com
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