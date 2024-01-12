Бывший украинский депутат Андрей Деркач обвинил Джо Байдена в коррупции, связанной с делом газовой компании Burisma и угрозами жизни бывшего генерального прокурора Виктора Шокина. Деркач призывает к расследованию этих обвинений.

Бывший украинский депутат Андрей Деркач обвинил президента США Джо Байдена в коррупции. В интервью он заявил, что против Байдена следует вести расследование по "Бурисма-делу". Деркач утверждает, что в этом деле имеются доказательства коррупции, связанные с Байденом.

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Дело касается вмешательства Байдена в украинскую политику, когда он был вице-президентом США. Особое внимание Деркач уделяет ситуации с увольнением украинского генерального прокурора Виктора Шокина. По словам Деркача, Шокин расследовал дело газовой компании Burisma, где работал сын Байдена, Хантер.

Деркач утверждает, что Шокин находится под угрозой. Он не может покинуть Украину и находится под контролем украинской службы безопасности. По словам Деркача, существует риск "ликвидации" Шокина на территории Украины.

Интервью с Деркачом провела итало-американская журналистка Симона Маньянте Пападопулос. Оно было записано в Минске и опубликовано в среду вечером по местному времени на платформе X.

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Деркач был депутатом украинского парламента с 1998 по 2023 год. В январе 2023 года его мандат был аннулирован, после чего он покинул Украину.