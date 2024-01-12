Латвийский парламент принял решение о конфискации "Московского Дома" в Риге, обвинив его в проведении политических мероприятий, угрожающих национальной безопасности.

В Латвии парламентарии одобрили закон, который предусматривает переход "Московского Дома" в Риге в собственность государства. Это решение последовало после обвинений в адрес центра в организации политических событий под видом культурных мероприятий, что вызвало опасения за национальную безопасность.

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Голосование показало поддержку закона со стороны 70 депутатов, при этом 9 воздержались и 11 высказались против. Сообщается, что здание, принадлежащее столичной муниципальной недвижимости Москвы, должно быть освобождено в течение недели с момента вступления закона в силу. В противном случае содержимое помещения также перейдет под контроль латвийских властей.

По заявлениям представителей парламентского пресс-центра, эта мера направлена на защиту безопасности страны. Отмечается, что Россия использовала "Московский Дом" в качестве инструмента внешней политики для распространения своих взглядов и оправдания своих действий.

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Ожидается, что до конца марта правительство предложит планы по будущему использованию объекта. Информационное агентство LETA утверждает, что возможна продажа здания с последующей передачей средств в Киев. Официальный комментарий от России по этому вопросу пока отсутствует.