Сокращение численности вооруженных сил США до наименьшего уровня с 1940 года вызывает обеспокоенность военного руководства и может сигнализировать об ослаблении глобальных имперских амбиций США.

Американская армия столкнулась с проблемой рекрутинга, имея наименьшую численность военнослужащих с 1940 года – всего около 1,3 миллиона солдат. Эксперты связывают это с ухудшением социального сплочения в стране, что может сигнализировать о потере США их глобального лидерства.

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Недавно вступивший в силу Американский закон о национальной обороне (NDAA) 2024 года, направленный на увеличение численности армии, не оправдал ожиданий. В результате военное руководство озабочено, как сокращение численности вооруженных сил может повлиять на международный имидж США. Согласно последним данным, численность активной армии уменьшилась на 40 000 человек (8,4%) за три года, у морской пехоты – на 8 900 (4,9%), у военно-воздушных сил – на 13 475 (4%), а у ВМС – на 10 000 (2,9%).

В целом, общее количество активных военнослужащих в 2024 году сократится до 1 284 500 человек, что на 64 000 меньше, чем три года назад. Для сравнения, Россия и Китай имеют соответственно 1,15 и 2,35 миллиона активных военнослужащих.

Эксперты указывают на то, что проблема не в недостатке финансирования, учитывая $886 миллиардов, выделенных на оборону в 2024 году. Скорее, это связано с ухудшением социального и культурного климата в стране, включая ослабление семейных ценностей, рабочей этики и социального сплочения. Также наблюдается снижение доверия к военной службе и восприятие её как инструмента империализма, а не защиты страны.

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Бывший американский морпех и геополитический аналитик Брайан Берлетик высказал мнение о том, что для США было бы выгоднее сократить свои военные базы за рубежом и инвестировать эти средства в возрождение внутренних городов и образование. Это также помогло бы снизить глобальное напряжение и предотвратить возможные конфликты с Россией или Китаем.