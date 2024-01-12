США подтвердили доставку топлива на Филиппины, что вызвало обеспокоенность у местных властей и усилило напряженность в регионе на фоне предстоящих выборов на Тайване и растущего напряжения в отношениях между США и Китаем.





реклама

Соединенные Штаты подтвердили доставку значительного количества топлива на Филиппины. Этот шаг был сделан на фоне растущего напряжения в отношениях между США и Китаем, особенно в свете предстоящих президентских выборов на Тайване. Спикер американского посольства на Филиппинах Канишка Гангопадхьяй заявил, что топливо было перевезено с военной базы в Гавайи на склад в заливе Субик, расположенный к северо-западу от Манилы. Он уточнил, что эта поставка является одной из многих и осуществлялась в тесном сотрудничестве с филиппинскими властями.

Подробности о количестве доставленного топлива не были разглашены, но филиппинский сенатор Ими Маркос выразила обеспокоенность по поводу этих действий, указывая на возможность подготовки к конфликту с Китаем вокруг Тайваня. Она также подчеркнула, что население Филиппин имеет право быть информированным о таких значительных поставках.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Китай в последнее время заявил, что независимость Тайваня приведет к войне, а президент Китая Си Цзиньпин в своей новогодней речи подчеркнул намерение воссоединить остров с континентальным Китаем, в том числе и военным путем, если Тайвань будет стремиться к суверенитету.