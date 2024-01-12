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В рамках текущих дипломатических усилий, Европейская комиссия активно обсуждает предоставление Венгрии особых прав в рамках пакета помощи Украине на общую сумму в €50 миллиардов. Одним из обсуждаемых пунктов является возможность для Венгрии прервать выделение финансов в 2025 году, что может стать решающим фактором в переговорах.
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Согласно отчету Financial Times, в планы Еврокомиссии входит ежегодный пересмотр условий выделения средств Украине. Это включает в себя анализ выполнения Киевом европейских требований для продолжения получения финансовой поддержки.
Кроме того, в обсуждении находится введение механизма "аварийного тормоза". Он позволит странам-членам ЕС поднимать вопросы, связанные с финансовыми выплатами Украине, на высоком уровне - на саммитах лидеров ЕС.
Эти переговоры происходят на фоне ранее наложенного Венгрией вето на дополнительные финансовые средства для Украины. В декабре 2023 года Виктор Орбан, глава венгерского правительства, выразил свое несогласие с планом помощи.
В Будапеште рассматривают возможность отмены вето. Это станет возможным, если будет принята система ежегодной переоценки выделяемой помощи Киеву.
Согласно венгерскому предложению, ежегодно Украине могут быть выделены средства в размере €12,5 миллиардов. В итоге, за четыре года сумма достигнет €50 миллиардов.