Европейская комиссия рассматривает возможность уступок Венгрии, включая право приостановить финансирование Украины в 2025 году, чтобы преодолеть вето на выделение €50 миллиардов помощи Киеву.

В рамках текущих дипломатических усилий, Европейская комиссия активно обсуждает предоставление Венгрии особых прав в рамках пакета помощи Украине на общую сумму в €50 миллиардов. Одним из обсуждаемых пунктов является возможность для Венгрии прервать выделение финансов в 2025 году, что может стать решающим фактором в переговорах.

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Согласно отчету Financial Times, в планы Еврокомиссии входит ежегодный пересмотр условий выделения средств Украине. Это включает в себя анализ выполнения Киевом европейских требований для продолжения получения финансовой поддержки.

Кроме того, в обсуждении находится введение механизма "аварийного тормоза". Он позволит странам-членам ЕС поднимать вопросы, связанные с финансовыми выплатами Украине, на высоком уровне - на саммитах лидеров ЕС.

Эти переговоры происходят на фоне ранее наложенного Венгрией вето на дополнительные финансовые средства для Украины. В декабре 2023 года Виктор Орбан, глава венгерского правительства, выразил свое несогласие с планом помощи.

В Будапеште рассматривают возможность отмены вето. Это станет возможным, если будет принята система ежегодной переоценки выделяемой помощи Киеву.

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Согласно венгерскому предложению, ежегодно Украине могут быть выделены средства в размере €12,5 миллиардов. В итоге, за четыре года сумма достигнет €50 миллиардов.