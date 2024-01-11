Valve разрешит игры, использующие искусственный интеллект для генерации контента на платформе Steam, но с учетом определенных требований и политик. Игры будут разделены на две категории: с предварительно созданным контентом и создаваемым в реальном времени

Valve объявила о своем намерении разрешить на платформе Steam игры, использующие генерацию контента с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Однако, введены некоторые новые требования и политики для разработчиков, которые желают использовать эту возможность.

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Компания сообщила о внедрении нового раздела "Информация о ИИ" в опросе для разработчиков, где разработчики обязаны будут раскрыть, как именно ИИ используется в их игре. Игры, использующие ИИ, будут разделены на две категории: "Предгенерированный" (где ИИ создает контент заранее и сохраняет его в файлах игры) и "Генерируемый в Реальном Времени" (где ИИ создает новый контент непосредственно во время активной игры).

Такая информация о категории использования ИИ будет доступна на страницах игры в магазине Steam, чтобы игроки могли легко определить, как ИИ влияет на процесс игры.

Однако существует и ряд правовых вопросов, связанных с генерацией контента ИИ. Для предотвращения нарушений авторских прав и других юридических сложностей, Valve предоставит игрокам возможность "сообщать о незаконном контенте в играх", особенно когда контент создается ИИ в реальном времени.

Важно отметить, что Valve полностью запретит игры, содержащие "контент для взрослых", созданный при помощи генерации контента ИИ в реальном времени.

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Компания также подчеркнула, что она будет продолжать изучать игры, использующие генерацию контента ИИ, и готова вносить изменения в политику, если это будет необходимо.