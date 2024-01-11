Narwal выпускает Freo X Ultra и Freo X Plus с технологией Hairodynamics и еще большей мощностью всасывания, чем раньше

На выставке CES 2024 компания Narwal представила свои последние новинки в области домашней уборки - роботы-пылесосы Narwal Freo X Ultra и Freo X Plus. Эти умные пылесосы оборудованы технологией Hairodynamics и усовершенствованной мощностью всасывания для предоставления более высококачественной уборки.

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Freo X Ultra и Freo X Plus обладают впечатляющей мощностью всасывания, которая варьируется от 7800 до 8200 Па, в зависимости от модели. Они оснащены переработанным воздушным каналом в форме буквы "U", который обеспечивает постоянный высокоскоростной поток воздуха и эффективное сжатие пыли, предотвращая засоры во время работы.

Однако, в отличие от большинства других роботов-пылесосов, пыль продолжает храниться внутри роботов Narwal, а не в базовой станции. Narwal утверждает, что дополнительная мощность сжатия пыли должна привести к более плотным мешкам для пыли и уменьшению ручного опорожнения пользователем по сравнению с роботами предыдущего поколения.

Кроме того, два новых робота Freo также оснащены технологией "Hairodynamics", которая предотвращает засорение длинными или запутанными волосами. Narwal утверждает, что эта технология работает благодаря первой в мире плавающей щетке без засасывания, направляющей входящий воздух к боковым сторонам щетки, где волосы обычно запутываются.

S10 Pro - это более традиционный вертикальный пылесос с функцией влажной и сухой уборки. Модель интегрирует швабру с 32 потоками воды и давлением 17 Н, а также пылесос мощностью 76 АВт.

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Freo X Ultra и Freo X Plus появятся в продаже в марте по цене $1499 и $469 соответственно, в то время как S10 Pro появится на рынке месяцем позже по цене $449. Freo X Ultra и X Plus разделяют множество новых технологий, но последняя поставляется с более базовыми функциями мытья.