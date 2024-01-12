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Выставка CES 2024: представлены бесшумные наушники Audio-Technica ATH-TWX7 для релакса и медитации
Audio-Technica анонсировала наушники ATH-TWX7, которые могут генерировать успокаивающие звуки природы и звуки медитации для спокойного отдыха от шумной городской жизни.

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На выставке CES 2024, в мире инновационных технологий, был представлен перл среди гаджетов - наушники Audio-Technica ATH-TWX7. Эти наушники призваны не просто доставить музыку до ваших ушей, но и создать уникальный опыт релаксации и медитации.

ATH-TWX7 оснащены несколькими микрофонами с бимформингом, которые способны отлично улавливать ваш голос даже в шумных окружениях. Но это ещё не всё. Эти наушники предлагают уникальные режимы микрофона, оптимизированные для разных сред, будь то помещение или уличная среда. Вы можете наслаждаться кристально чистым звуком, несмотря на окружающий шум.

Помимо этого ATH-TWX7 предлагают два режима подавления шума. Первый - активное подавление всех звуков, что позволяет уйти в мир тишины и погрузиться в себя. Второй - режим "прослушивания", который передаёт в наушники только голоса, игнорируя остальные звуки.

Самая удивительная особенность - это режим "звукового пейзажа". Наушники способны создавать природные звуки, позволяя вам расслабиться под пение птиц, шум водопада или другие природные звуки. Это идеальное решение для медитации, релаксации или сосредоточенной работы.

ATH-TWX7 поддерживают передачу аудио высокого разрешения с использованием кодека LDAC 24 бит / 96 кГц через Bluetooth 5.1. С драйвером диаметром 5,8 мм и частотным диапазоном от 10 до 40 000 Гц, эти наушники обеспечивают исключительное звучание.

Они также защищены от брызг воды (IP4) и доступны в трех стильных цветах: чёрном, белом и сером. С ATH-TWX7 вы можете наслаждаться до 6,5 часами музыки, а зарядка в футляре добавит еще 13,5 часов радости прослушивания.

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Таким образом, ATH-TWX7 представляют собой идеальное сочетание передовой технологии и возможности релаксации, позволяя вам наслаждаться моментом и заботиться о своем внутреннем покое в шумном мире.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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