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В преддверии выборов в Тайване оппозиция стремится возобновить диалог с Китаем
На предстоящих президентских выборах в Тайване оппозиционная партия Kuomintang предлагает возобновить диалог с Китаем.

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На грядущих выборах в Тайване, которые считаются ключевыми для будущих отношений с Китаем, оппозиционная партия Kuomintang выдвигает идею возобновления переговоров с Пекином. Кандидат от Kuomintang, Hou Yu-ih, обещает усилить оборонные способности острова и одновременно восстановить диалог с Китаем.

На выборах, которые состоятся в эту субботу, более 19 миллионов тайваньцев выберут новое правительство. Вопросы взаимоотношений с Китаем традиционно остаются в центре политического дискурса в Тайване.

Hou Yu-ih, мэр Нового Тайбэя, подчеркивает необходимость укрепления оборонительных мер в ответ на возможные действия Китая. В рамках своей так называемой 3D-стратегии (сдерживание, диалог и деэскалация) он предлагает также восстановление культурного и гражданского обмена с Китаем.

Китай, считающий Тайвань своей территорией, регулярно демонстрирует военное присутствие вблизи острова. Тайваньский министр обороны сообщал о возможном использовании Китаем шпионских баллонов вблизи Тайваня.

На фоне этих напряженностей опросы показывают, что Hou Yu-ih занимает второе место после кандидата от правящей Демократической Прогрессивной Партии (DPP), Lai Ching-te. Последний известен своими твердыми позициями в отношении Китая и считается кандидатом, который может спровоцировать реакцию Пекина.

Третьим кандидатом на выборах является Ko Wen-je от меньшей Тайваньской Народной Партии. Пекин, по всей видимости, предпочитает Hou Yu-ih как альтернативу Lai Ching-te. Китайская сторона критикует последнего за сепаратистские взгляды и потенциальную угрозу нападения на Тайвань.

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Важность этих выборов подчеркивается на международном уровне, так как они могут определить будущее направление отношений между Тайванем и Китаем. Тайваньский министр иностранных дел, Joseph Wu, осуждает Китай за вмешательство в предстоящие выборы.

#новости
Источник: de.rt.com
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