Campari продолжает работу на российском рынке, несмотря на санкции, и планирует внедрение новых брендов, включая аперитив Sarti Rosa. Это расширение ассортимента идет вопреки общему тренду ухода глобальных алкогольных брендов из России.

В условиях международных санкций Campari выбирает стратегию усиления своего присутствия на российском рынке. Отличаясь от курса других мировых производителей алкоголя, компания не только остаётся в России, но и анонсирует запуск новых продуктов.

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В преддверии новогодних праздников в российских магазинах наблюдался рост предложений новых итальянских марок Prosecco. Это явление стало предвестником активизации Campari на местном рынке.

Согласно информации, опубликованной газетой "Коммерсант", компания намерена ввести в оборот на российском рынке аперитив Sarti Rosa. Этот напиток уже успел завоевать популярность в Германии в прошлом году. Sarti Rosa характеризуется 14% содержанием алкоголя и ярко выраженным фруктовым вкусом. Производство напитка осуществляется в Италии.

Отчеты за период с января по ноябрь 2023 года показывают, что Campari поставила в Россию более 7 миллионов литров алкоголя. Эти объёмы сопоставимы с прошлогодними и превышают показатели 2021 года.

Аперитивы считаются одним из наиболее динамично развивающихся сегментов на российском рынке спиртных напитков. Несмотря на нарастающую конкуренцию со стороны местных производителей, Campari демонстрирует стремление к расширению своего присутствия.

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Предполагается, что маркетинговая кампания Campari будет проведена с учётом необходимости избежать негативных последствий санкций.