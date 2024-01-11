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В условиях международных санкций Campari выбирает стратегию усиления своего присутствия на российском рынке. Отличаясь от курса других мировых производителей алкоголя, компания не только остаётся в России, но и анонсирует запуск новых продуктов.
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В преддверии новогодних праздников в российских магазинах наблюдался рост предложений новых итальянских марок Prosecco. Это явление стало предвестником активизации Campari на местном рынке.
Согласно информации, опубликованной газетой "Коммерсант", компания намерена ввести в оборот на российском рынке аперитив Sarti Rosa. Этот напиток уже успел завоевать популярность в Германии в прошлом году. Sarti Rosa характеризуется 14% содержанием алкоголя и ярко выраженным фруктовым вкусом. Производство напитка осуществляется в Италии.
Отчеты за период с января по ноябрь 2023 года показывают, что Campari поставила в Россию более 7 миллионов литров алкоголя. Эти объёмы сопоставимы с прошлогодними и превышают показатели 2021 года.
Аперитивы считаются одним из наиболее динамично развивающихся сегментов на российском рынке спиртных напитков. Несмотря на нарастающую конкуренцию со стороны местных производителей, Campari демонстрирует стремление к расширению своего присутствия.
Предполагается, что маркетинговая кампания Campari будет проведена с учётом необходимости избежать негативных последствий санкций.