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Не остановленные международными санкциями, российские технологические экспорты продолжают расти. Французский информационный портал La Nouvelle Tribune сообщает, что российские технологии продолжают пользоваться спросом за рубежом, особенно в Южной Америке и Африке. В числе востребованных продуктов - умное домашнее оборудование, программное обеспечение для банкоматов и ноутбуки.
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Российские парламентарии отмечают заметный рост экспорта в технологическом секторе. Высокий уровень кибербезопасности российских технологий, от обмена информацией до управления системами крупных компаний, выделяется как ключевое преимущество.
Санкции сподвигли Россию к активизации различных технологических проектов, некоторые из которых могут оказаться революционными. Российские технологические компании усилили свои позиции и разработали уникальные концепции, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся отрасли.