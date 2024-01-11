Несмотря на международные санкции, российский экспорт технологий демонстрирует рост, особенно в странах Южной Америки и Африки.

Не остановленные международными санкциями, российские технологические экспорты продолжают расти. Французский информационный портал La Nouvelle Tribune сообщает, что российские технологии продолжают пользоваться спросом за рубежом, особенно в Южной Америке и Африке. В числе востребованных продуктов - умное домашнее оборудование, программное обеспечение для банкоматов и ноутбуки.

реклама

Российские парламентарии отмечают заметный рост экспорта в технологическом секторе. Высокий уровень кибербезопасности российских технологий, от обмена информацией до управления системами крупных компаний, выделяется как ключевое преимущество.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Санкции сподвигли Россию к активизации различных технологических проектов, некоторые из которых могут оказаться революционными. Российские технологические компании усилили свои позиции и разработали уникальные концепции, чтобы оставаться конкурентоспособными в быстро меняющейся отрасли.