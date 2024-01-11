Из-за холодной погоды в Евросоюзе увеличилось потребление газа, что привело к снижению запасов до 85%.

В связи с низкими температурами в Европейском Союзе (ЕС) наблюдается резкий рост потребления энергии, что привело к значительному снижению уровня газовых запасов. По данным начала января, запасы газа в ЕС упали до 85%, в то время как в октябре они достигли почти 98%.

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В декабре также отмечается снижение производства электроэнергии из возобновляемых источников, в частности, от ветряных электростанций, которые обеспечивали только около 15% от общего энергопотребления ЕС. В то же время, российский энергетический гигант Gazprom продолжает поставки газа для транзита в Западную и Центральную Европу через Украину по единственному оставшемуся маршруту через газоперекачивающую станцию в Судже.

Украинский оператор газотранспортной сети получил запрос от Gazprom на транзит 42,4 миллиона кубометров газа через Суджу на вторник, что является максимально возможным объемом технического прокачивания через этот пункт. Важный транзитный маршрут через станцию Сочрановка, ранее использовавшийся для транзита около трети российского газа в ЕС через Украину, был отключен Киевом в мае 2022 года, оставив Суджу единственным пунктом транзита.

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Киев объявил остановку транзита через Сочрановку форс-мажором, заявив, что не может обеспечить технический контроль станции. Однако по мнению Gazprom, нет оснований для таких действий, и станция может функционировать в обычном режиме.