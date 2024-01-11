Китай возобновляет стратегические встречи с Пентагоном, направляя делегацию в Вашингтон. Целью встреч является укрепление взаимоотношений и предотвращение военных конфликтов, при этом Китай настаивает на прекращении американской поддержки Тайваня

В начале 2024 года Китай возобновил стратегические встречи с Пентагоном, направив свою делегацию в Вашингтон. Этот шаг является продолжением китайских усилий по установлению партнерства на равных началах и взаимном уважении с Соединенными Штатами. В последние годы отношения между двумя странами оставались напряженными, особенно после визита Нэнси Пелоси в Тайвань в 2022 году, что привело к прекращению взаимных визитов и переговоров.

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Одной из ключевых тем, поднятых в ходе переговоров, стали вопросы военной безопасности и предотвращения военных конфликтов. Китай настаивает на прекращении американской военной поддержки Тайваня, а также на отказе от продажи оружия островному государству. Вашингтон, в свою очередь, заявил о неизменности своего обязательства перед союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе.

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В это же время в Тайване ожидаются выборы, которые могут повлиять на будущие отношения между островом и Китаем. В контексте этих событий и возобновленных переговоров между Китаем и США, мировое сообщество внимательно следит за развитием ситуации, особенно учитывая недавние глобальные геополитические изменения.