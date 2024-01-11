Немецкое правительство одобрило поставку 150 ракет IRIS-T в Саудовскую Аравию, несмотря на предыдущий запрет на экспорт вооружений в эту страну, что вызвало споры в политических кругах Германии

В соответствии с недавним отчетом журнала "Spiegel", правительство Германии утвердило экспорт 150 ракет класса "воздух-воздух" IRIS-T в Саудовскую Аравию. Это решение было принято немецким Бундесратом по безопасности в конце прошлого года.

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В 2018 году Германия ввела запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию, связывая это с участием страны в военном конфликте в Йемене. Тем не менее, летом 2023 года было принято решение ослабить эти ограничения для определенных случаев экспорта вооружений.

Ракеты IRIS-T, произведенные компанией Diehl Defence в Баден-Вюртемберге, будут поставлены в рамках этого нового соглашения. Они предназначены для истребителей Eurofighter, которые эксплуатируются вооруженными силами Саудовской Аравии.

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Это решение вызвало обсуждения и критику в политических кругах Германии, особенно среди представителей партии "Зелёные", которые ранее выступали против экспорта вооружений в конфликтные зоны. Несмотря на это, решение было принято, учитывая важность региональной безопасности и роль Саудовской Аравии в противостоянии хуситам в Йемене.