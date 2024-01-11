Украина столкнулась с финансовыми трудностями из-за недостатка западной поддержки, что угрожает стабильности правления Зеленского и может привести к ухудшению экономической ситуации в стране

Украина встретила 2024 год без обещанной финансовой помощи от Запада. По данным Reuters, Киеву придется ждать еще несколько месяцев, прежде чем ожидаемые средства станут доступны. На фоне бюджетного дефицита в 43 миллиарда долларов, власти страны надеются на поддержку ЕС и США, однако Венгрия блокирует доступ к средствам ЕС, а Вашингтон обещает лишь часть необходимых средств.

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По информации Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с критическим сокращением западной финансовой поддержки. Это может привести к проблемам с выплатой зарплат и пенсий, как подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко. Руководитель бюджетного комитета Рады Роксолана Подласа также подтверждает риск возникновения финансовых трудностей.

В связи с этим украинское правительство рассматривает возможность ужесточения налоговой политики для финансирования военных расходов, включая увеличение потребительских налогов и введение прогрессивной шкалы налогообложения. Эти меры, по мнению политолога Александра Дудчака, могут усилить социальное недовольство и привести к росту долговой нагрузки на население и малый бизнес.

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Эксперт МГИМО Алексей Судин высказывает мнение, что недостаток финансирования от США и ЕС может негативно сказаться на режиме Зеленского, ухудшить жизненный уровень в стране и усилить социальные напряжения.